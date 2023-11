ANCONA - Un uomo di 72 anni è morto nella tarda mattinata di oggi mentre si trovava in uno studio medico di Corso Garibaldi, in pieno centro città. L'uomo si era recato presso lo studio per effettuare una visita specialistica. Secondo il racconto dei presenti avrebbe accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Per circa 40 minuti i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo ma per il 72enne non c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto.

