Entra in mare per fare il bagno con un amico e muore annegato: tragedia a Numana

Era entrato in acqua per fare un bagno insieme ad un amico con il quale si stava godendo la giornata di sole e mare sulla spiaggia dei Lavi, tra Sirolo e Numana. Poi però è successo qualcosa perché, intorno alle 15, è scattato l’allarme al 118. Ad arrivare per primi gli operatori specializzati dell’idroambulanza della Croce Rossa, che hanno trovato in mare aperto il corpo di lui, un 36enne della provincia di Ancona. Subito recuperato, sono partiti per la spiaggia adiacente al porticciolo di Numana, all’altezza dello stabilimento balneare Il Corallo, dove hanno proseguito le manovre di rianimazione, mentre sulla spiaggia atterrava anche l’equipe dell’eliambulanza. Nel tentativo di salvargli la vita anche un un medico specializzando del reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette, che era fuori servizio.

Per quasi un’ora, tutti insieme hanno provato il tutto per tutto per strappare l’uomo alla peggior fine, ma ormai era tardi. Alla fine il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso, presumibilmente annegato. Già, si presume perché saranno le forze dell’ordine a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Fondamentale sarà la testimonianza dell’amico che, per fortuna, si è salvato. I due sarebbero andati a fare il bagno in una zona rivelatasi particolarmente turbolenta, dove c’era la corrente di risacca. Le onde, alte fino un metro e mezzo a causa del vento, avrebbero trascinato a largo il 36enne, che non è più riuscito a tornare a riva. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e resta comunque in attesa di essere identificata in modo ufficiale.