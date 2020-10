Travolto sui binari, tragedia alla stazione di Torrette: linea ferroviaria in tilt

ANCONA - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi alla stazione di Ancona. Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata investita mortalmente sui binari dal treno regionale 2127 (Piacenza-Ancona), in transito nella fermata di Torrette. Non si conoscono ancora le cause del dramma. Come prevedibile sono stati enormi di disagi alla circolazione, con la linea ferroviaria che è stata bloccata nel tratto Falconara-Ancona per tutta la durata dell'intervento. Solo alle 16 circa è stato riattivato il binario pari fra Ancona e Falconara, con riduzione della velocità in corrispondenza dell'investimento. Sul posto anche la polizia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO