Il primo ad entrare in casa è stato proprio il fratello che lo ha trovato, ormai senza vita, all'interno del bagno. A causare il decesso, secondo quanto trapela dai soccorritori, sarebbe stato un arresto cardiaco. Sul posto anche la polizia di Ancona e gli operatori del 118. Della vicenda è già stato avvertito il pm. La salma è stata messa a disposizione dei famigliari.

ANCONA - L'ultima volta che aveva sentito suo fratello era stato nella giornata di sabato. Poi due giorni di silenzio fino alla tragica scoperta di oggi. Dramma in un appartamento di via Berti, dove un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita.

E' successo nella giornata di oggi (martedì) in un appartamento nella zona di via Berti. Sul posto la polizia e gli operatori del 118

/ Via Berti

Dramma in casa, il fratello non lo sente da giorni: entra e lo trova morto in bagno