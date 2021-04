Choc sul lungomare: 45enne muore mentre pattina

La tragedia è avvenuta intorno alle 18: un tonfo pesante e poi la caduta. I medici hanno provato a rianimarlo ma per lui non c'era nulla da fare

Tragedia sul lungomare Da Vinci. Intorno alle 18 un uomo mentre pattinava si è accasciato a terra ed è morto. Un tonfo pesante, nei pressi dei Bagni Carla, avvertito nitidamente dal bagnino che ha subito chiamato i soccorsi.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimarlo ma per lui, un 45enne da anni residente in città, non c'era più nulla da fare. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza atterrata nei pressi del ristorante Luna Rossa. Sul posto nel frattempo sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Senigallia e della Polstrada di Ancona.

La dinamica dell'incidente ora è al vaglio della stradale. Potrebbe essere disposta l’autopsia dal pm di turno per stabilire le cause del decesso.