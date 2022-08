Cade dalla barca al largo di Marcelli, la moglie non lo vede più e lancia l'allarme: terrore in mare

NUMANA - Cade dalla barca nello specchio d’acqua davanti all’hotel Marcelli. Pomeriggio di paura per un turista milanese di 50 anni e la moglie. L’uomo è stato recuperato dall’idroambulanza della Croce Rossa in fase di pre-annegamento ed è stato portato in ospedale con un codice di massima gravità.

L’idroambulanza è stata allertata dalla Guardia costiera, che ha ricevuto la chiamata di SOS dalla donna a bordo della barca noleggiata. La signora aveva riferito che il marito era caduto in mare e ne aveva perso le tracce. La caduta era avvenuta a oltre 300 metri al largo di Marcelli, distanza che non rendeva visibile l’uomo ai guardaspiaggia.

L’uomo è stato poi individuato dai soccorritori in gommone della Croce Rossa, recuperato e trasferito al porto di Numana. Da qui, via ambulanza e con il supporto dei medici del 118, è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di massima priorità.