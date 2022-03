Uomo disteso a terra, scatta l'allarme in stazione

ANCONA - Disteso a terra, un uomo questa mattina è stato soccorso da una ragazza questa mattina in piazza Rosselli dopo aver visto che nessuno delle persone che gli passavano accanto si degnavano di aiutarlo.

L’uomo, straniero e senza documenti, parlando un po’ in inglese e un po’ in italiano, ha fatto capire che non stava bene e che accusava dolori alle ossa e un senso di spossatezza. Dunque è stato allertato il 118 e sul posto è arrivata la Croce Gialla di Ancona.

Immediatamente i volontari hanno capito che il ragazzo stava male, aveva la febbre alta e tutti i sintomi del Covid. LO hanno trattato sul luogo e trasportato al pronto soccorso di Torrette dove i medici gli hanno riscontrato la positività al virus. L’uomo è stato ricoverato e per fortuna le sue condizioni non sono gravi.