ANCONA - Aggredito da uno sciame di calabroni, allarme per un 68enne che stava camminando. E’ successo intorno all’13,30 lungo la strada tra Ghettarello e Torrette. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto Croce Gialla e 118. L’uomo è stato portato in ospedale in codice di media gravità