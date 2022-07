Cade in un pozzo profondo circa 9 metri: vigile del fuoco si cala per salvarlo

MOMBAROCCIO - Un uomo di circa 80 anni è caduto in un pozzo precipitando per circa 9 metri. E' quanto successo nella giornata di ieri (sabato) in località Cairo di Mombaroccio.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando in un terreno agricolo quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel pozzo. A salvarlo l'acqua presente all'interno, ad una profondità di 10 metri. Ad allertare i soccorritori sono stati alcuni parenti presenti nella zona. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarlo ancora vivo e consegnarlo agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.