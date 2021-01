Da 9 a 590 insegnamenti online, come cambia la Politecnica delle Marche in era Covid

«Siamo passati da 9 insegnamenti online a 590. E’ un cambiamento radicale, ma sono cambiati anche gli altri servizi quali l’orientamento, in passato avevamo ospitato anche 4mila studenti fuori sede nelle aule magne ma questo oggi non è più possibile, anche ai penso career day che abbiamo sostituito con il progetto Job service perché ci sia un rapporto continuativo tra i neo laureandi e i mondo delle aziende. Ci siamo riorganizzati». Questa è la fotografia scattata proprio dal rettore dell'Università Politecnica delle Marche, il professor Gian Luca Gregori, ospite stamattina della trasmissione Coffee break su la7 condotta dal giornalista Andrea Pancani. «E’ stato un adattamento necessario per non fermare tutto, - continua Gregori - e gli unici rimasti in presenza sono quelli dei primi anni con i quali resta un rapporto diretto con l’Università».

Poi il numero uno della Politecnica delle Marche ha presentato dei dati sull’artigianato locale che «fotografano un momento delicatissimo per la nostra economia con una forte diminuzione della piccole imprese», cioè quelle sotto i 50 addetti, che rappresentano il 90% del paese, cioè l’ossatura dell’Italia e ancor di più sono cuore delle Marche (foto in basso).

