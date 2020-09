Accesso per le Professioni Sanitarie, l'8 settembre il test d'ingresso

ANCONA - Martedì 8 settembre si terrà il test d'ingresso per accedere ai Corsi Di Laurea Delle Professioni Sanitarie (Assistenza sanitaria, Educazione Professionale, Dietistica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia ).



Sono aumentati i posti disponibili per accedere ai corsi, sono 598 rispetto ai 535 dello scorso anno accademico 2019/2020. Sono stati infatti riattivati i corsi di Ostetricia, Dietistica e Assistenza Sanitaria. L’Università Politecnica delle Marche, per consentire il rispetto delle norme per evitare il contagio da Covid ha previsto di accogliere i 1534 candidati per la prova presso i Poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al PalaRossini (PalaPrometeo Estra) di Ancona.

Sul sito dell'Ateneo sono riportate tutte le indicazioni per i candidati (nella sezione "Convocazione dei candidati per la prova d'esame") https://www.univpm.it/Entra/ Offerta_formativa_1/Corso_di_ laurea_triennale_in_Scienze_ Biologiche_1/5_passi_per_ iscriverti_a_UNIVPM/corsi_di_ laurea_delle_Professioni_ Sanitarie



Come disposto dal D.M. del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 218 del 16.06.2020, in considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di una propria mascherina chirurgica. L’Ateneo, attraverso il personale di vigilanza, assicurerà e vigilerà sul rispetto delle misure di distanziamento e di igiene personali e ambientali.

