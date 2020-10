Università, al via il primo master in logistica umanitaria: è l'unico in Italia

Il Master in Humanitarian Logistics, unico di livello universitario in Italia, tra i pochi al mondo sulla logistica umanitaria, prenderà il via a dicembre all’Università Politecnica delle Marche e vedrà parte delle esercitazioni presso la base UNHRD di Brindisi. Il Master è promosso ed organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, responsabile Scientifico di questo progetto, in collaborazione con importanti organizzazioni e attori umanitari, come Croce Rossa Italiana, CUAMM Medici per l’Africa, Emergency, Intersos, Save the Children Italia, e Think Global.



Il Master durerà un anno, sarà tenuto in inglese ed è destinato ad un massimo di 25 partecipanti. C’è tempo fino al 26 ottobre 2020 per presentare la domanda. Per meglio rispondere alle nuove sfide poste dalla pandemia, il master è stato strutturato con una formula blended: le lezioni pratiche in presenza saranno concentrate durante i fine settimana (uno al mese) e saranno alternate a lezioni online interattive e ad attività di e-learning. La formula blended permetterà la partecipazione anche di chi già lavora ma vuole acquisire competenze per iniziare una nuova carriera nel settore. Ci saranno relatori provenienti dal mondo universitario, operatori umanitari esperti, rappresentanti delle realtà aziendali coinvolte nelle azioni umanitarie. L'ultima sessione in presenza sarà una settimana intensiva completa di simulazione di un intervento umanitario, in modo da dare la possibilità di applicare tutte le conoscenze acquisite durante il Master. È previsto un tirocinio finale di 300 ore e l’elaborazione di una tesi da discutere a fine corso.

«Il Master in Humanitarian Logistics – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – nasce dalla necessità di istituire in Italia un master in logistica umanitaria di livello universitario, voluto e creato in sinergia con le maggiori organizzazioni umanitarie. Si tratta – prosegue il Rettore di una esperienza unica nel nostro Paese, un percorso didattico volto alla formazione delle competenze necessarie dei futuri professionisti della logistica».