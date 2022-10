L’Unità Operativa Oncologica di Fabriano un’eccellenza sanitaria: arriva il riconoscimento europeo

FABRIANO - Per l’oncologia di Fabriano si tratta di un riconoscimento all’attività svolta nel corso degli anni al servizio del paziente oncologico. L’Unità Operativa Oncologia Medica ha ottenuto per la quarta volta consecutiva l’accreditamento “Esmo Designated Centres Of ONncology and Palliative Care” da parte della European Society of Medical Oncology, la più importante società scientifica europea di Oncologia Medica in grado di fornire un network a tutti i professionisti oncologi europei e che collabora con le più importanti società scientifiche nazionali in tutto il continente.

La conferma

Per la struttura di Fabriano di tratta di una positiva conferma in quanto ricevette per la prima volta questo riconoscimento nel 2013, prima struttura oncologica nella Regione Marche. La certificazione ha valenza triennale e richiede un ri-accreditamento che certifichi il mantenimento ed il miglioramento dello standard di integrazione. La Unità Operativa di Oncologia Medica ha riottenuto questo accreditamento nel 2016, nel 2019 e recentemente lo scorso mese di settembre 2022, nel corso del Congresso Internazionale Esmo svoltosi a Parigi. Per l’Oncologia di Fabriano questa certificazione rappresenta un riconoscimento all’attività che è stata svolta nel corso degli anni al servizio del paziente oncologico sviluppando l’idea dell’importanza di integrare le cure attive con le cure palliative attraverso una équipe assistenziale costituita da professionisti - medici oncologi, infermieri, psicologi, mmg, ecc - che si dedicano al paziente in tutte le fasi della malattia accompagnandolo lungo il percorso con interventi specifici per la situazione clinica del momento. «Devo ringraziare – afferma la Dr.ssa Rosa Rita Silva, primario della Unità Operativa Oncologia di Fabriano - innanzitutto l’Associazione Oncologica Fabrianese ed il suo Presidente Dr. Giorgio Saitta, essendo l’associazione parte integrante delle attività di assistenza domiciliare oncologica attraverso il personale infermieristico, le oss, la psiconcologa che compongono il team domiciliare. Ringrazio inoltre l’Unità di Cure Palliative dell’Area Vasta 2 con il suo responsabile, il dottor Luciano Giuliodori, che ha sviluppato a Fabriano la sua expertise e che è perfettamente integrato con la Unità Operativa di Oncologia. Ringrazio il Distretto di Fabriano e l’Hospice che fanno parte di questo circolo virtuoso attorno al paziente». Attraverso il programma di accreditamento i centri di Oncologia Medica possono ricevere uno speciale riconoscimento per aver ottenuto un elevato standard di integrazione di Oncologia Medica e Cure Palliative previa valutazione da parte di un working group internazionale il quale valuta la qualità delle attività svolte presso la struttura.