Una vita per la politica: Ancona piange la morte dell’ex consigliere comunale Virgilio Rossi

ANCONA - La grande passione per la politica e, da giovane, per lo sport. Virgilio Rossi è venuto a mancare questa mattina (30 novembre) all’affetto dei suoi cari all’età di 72 anni, dopo aver lottato da oltre un anno contro un male incurabile che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Pina, i figli Rossano e Simona (titolare della libreria Fogola) e la nipotina Petra.

La politica

Virgilio Rossi ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 2006 al 2013, prima nei Democratici di Sinistra e poi nel Partito Democratico. Proprio dai banchi dell’Assemblea di Palazzo del Popolo ha condiviso traguardi e battaglie con i consiglieri e amici più cari, tra cui: Diego Franzoni, Lorenzo Morbidoni e Corrado Cantani. Da giovane Rossi aveva praticato il calcio agonistico con alcune squadre del territorio tra cui i Portuali e Torrette, e continuò a giocare fino all’età di trentaquattro anni. Chi lo ha conosciuto fin dai tempi della scuola lo descrive come studente che otteneva ottimi risultati, sia durante le scuole superiori frequentate all’istituto Stracca, sia alla facoltà di Economia e Commercio dove si è laureato. Ha lavorato diversi anni all’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine Irbim di Ancona, conosciuto da tutti come Cnr. Amava molto il suo lavoro e nell’arco della sua vita professionale ha messo a disposizione le sue competenze economiche come consulente sia per il mercato ortofrutticolo della Baraccola che negli ultimi anni per una società legata al porto turistico. Il luogo e l’orario della cerimonia funebre deve essere ancora comunicato.