Ricercato da dieci giorni viene sorpreso durante un normale controllo. Arrestato e portato in carcere

JESI - Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di un tribunale del nord Italia per reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma il pakistano di 30 anni ha ben pensato di darsela a gambe, infatti era ricercato da 10 giorni. E’ bastato, però, finire nel mirino di uno dei tanti controlli dei militari del Norm di Jesi per mettere fine alla latitanza. Infatti alla co segna dei documenti il ragazzo non sapeva fornire agli agenti ulteriori informazioni su dove risiedesse. Dalle ricerche è subito emerso che il 30enne era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. A quel punto per il cittadino straniero si sono aperte le porte della casa circondariale di Montacuto, ad Ancona. Nei giorni scorsi, sempre il personale della compagnia dei carabinieri di Jesi, ha arrestato un cittadino nigeriano, residente in provincia di Ancona, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era stato sorpreso in una via del centro di Jesi con due dosi di marijuana e circa 800 euro in contanti. Il denaro è stato ritenuto quale provento dell’attività di spaccio.