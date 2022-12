Si aggirava in città nonostante il foglio di via da tutta la provincia: denunciato un 50enne

CERRETO D’ESI - Si aggirava per il centro con fare sospetto, per questo è stato notato dai carabinieri in perlustrazione sul territorio. Fermato nel pomeriggio di ieri (15 dicembre) il 50enne è risultato essere un senza fissa dimora, nato fuori regione, e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Inoltre, dagli accertamenti, è emerso che era destinatario, dal 2021, di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Ancona per tre anni emesso dalla Questura. Per questo motivo è stato denunciato per inottemperanza alla disposizione e allontanato dal comprensorio. Proseguono intanto i controlli contro i furti che vedono impegnati tutti i militari delle varie Stazioni che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano.