L’ultimo regalo di Massimo Tarabelli: donati gli organi

ANCONA - Non c'è stato nulla da fare per Massimo Tarabelli, anconetano di 62 anni. L'uomo è spirato ieri mattina (21 dicembre) all'ospedale San Salvatore di Pesaro a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. A darne il triste annuncio la moglie Antonella Burattini e i figli Luca e Giulia. La famiglia, infatti, ha acconsentito alla donazione degli organi. Un gesto di grande umanità che rispecchia la personalità di Massimo Tarabelli, amato e stimato da molti. La cerimonia funebre si svolgerà domani 23 dicembre alle 10 nella chiesa Santa Maria alle Grazie.