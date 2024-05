Abbattuti 104 ulivi, maxi multa all’azienda agricola

ANCONA - La produzione dell’olio forse non rende più come un tempo e allora meglio buttarsi su una struttura ricettiva. Per fare posto all’attività di agriturismo una azienda agricola, che si trova nelle colline anconetane, ha tagliato 104 ulivi senza attendere il permesso della Regione, come prevede la normativa. Arrivati i carabinieri forestali a controllare hanno trovato il campo libero e multato il legale rappresentante, un 52enne del posto, di quasi 17mila euro. Pagando subito la sanzione ha beneficiato di uno sconto previsto dal decreto “campo libero” e la multa è scesa a poco più di 11mila euro. I forestali sono arrivati a fare un controllo dopo una segnalazione di un utente, che aveva visto il campo decimato. Il sopralluogo risale a marzo e la multa è stata recapitata nei giorni scorsi. L’azienda, che produce prevalentemente olio, ha un campo con 11mila ulivi.

Non sempre però la pianta dà copiosi raccolti e così è stato deciso di rinunciare ad un centinaio di piante, per destinare il campo ad altra attività. Per abbatterli aveva inoltrato una richiesta al settore agroalimentare e passato un mese non era ancora arrivato il parere, ma ha provveduto a segare i 104 ulivi. Avrebbe creduto in un silenzio assenso. Dopo l’abbattimento e la multa la Regione ha dato un parere negativo.