Uil Pensionati, un aiuto in più alle famiglie con disabili: apre a Jesi lo Sportello H

Tre marchigiani su 10 sono disabili, circa il 6% di essi ha problemi gravi e spesso le famiglie si trovano in forte difficoltà nell’affrontare il quotidiano. A tutti loro si rivolge l’Ufficio H, un info point dedicato, gestito dalla Uil Pensionati. Il servizio sarà avviato anche a Jesi a partire da mercoledì 13 Ottobre, presso la sede Uil di piazza Pellegrini. Per le 15 è previsto il taglio del nastro alla presenza del segretario nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, della segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli e della segretaria regionale Uil Pensionati, Marina Marozzi. Con loro anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Jesi, Maria Luisa Quaglieri, il direttore dell’Ambito 9, Franco Pesaresi, Francesca Salvatore (segreteria Uil Pensionati) e Ugo Grilli, segretario territoriale Uil Pensionati Jesi. L’Ufficio H è un servizio di prima assistenza informativa. Il personale incaricato può far orientare gli utenti, a seconda delle necessità, attraverso le possibilità e i diritti che tutelano le famiglie come pensioni di invalidità civile, di accompagnamento, inserimenti lavorativi, agevolazioni, assistenza sanitaria, abbattimento delle barriere architettoniche, mobilità e problemi dell’abitazione.