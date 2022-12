E’ ufficiale: torna il party di Capodanno in Piazza del Papa. Sul palco due dj e un concerto

ANCONA - Una prima attesa è terminata: il capodanno all’aperto quest’anno si farà. E si tornerà a ballare in Piazza del Papa. E’ questa la dichiarazione lanciata sul profilo Instagram di Eve, il party che per anni ha portato migliaia di anconetani a festeggiare il veglione a cielo aperto. Ma è ancora top secret l’entità dello spettacolo e i nomi che saranno protagonisti dell’evento. Secondo alcune indiscrezioni si dovrebbero alternare due dj, uno in apertura e uno per il clou della serata. In mezzo ci sarà un concerto. «Siamo tutti molto contenti di poter tornare a festeggiare il Capodanno come eravamo abituati prima della pandemia - ha dichiarato l’assessore alla cultura, Paolo Marasca -, questo periodo ci sta restituendo la gioia di stare fuori assieme e incontrare persone. Perciò cerchiamo di creare tutte le occasioni possibili per trascorrere al meglio le festività, come stiamo già facendo con le iniziative di Natale».

I precedenti

Eve è il marchio del capodanno di Ancona che è stato creato nel 2015 per la prima edizione del party in Piazza del Papa. L’esordio era stato firmato dal dj set dei Chicks On Speed. Nel 2016 il main artist della serata fu Cosmo, mentre nel 2017 è stato Colapesce ad intrattenere il pubblico anconetano seguito dal dj set di Jolly Mare. Poi nel 2018 si sono esibiti i Meganoidi e Maria Antonietta, e nel 2019 si è ballato sulle note degli Après La Classe. Poi lo stop di due anni a causa della pandemia, e adesso si torna nuovamente a festeggiare nel salotto della città. Non resta che attendere i nomi dei protagonisti della serata, la voglia di divertirsi di certo non manca.