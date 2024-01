Idrocarburi nell’aria dopo guasto alla cisterna, 100 parti civili per le esalazioni della raffineria

ANCONA - Sei anni fa l’incidente alla cisterna Tk61 della raffineria Api, a cui seguì un odore di idrocarburi che invase Falconara e non solo. Dopo la chiusura delle indagini, sull’inchiesta Oro Nero dei carabinieri del Noe, si è tenuta oggi l’udienza preliminare per 19, tra persone fisiche (18) e società Api , accusati di disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, getto pericoloso di cose, lesioni colpose. In cento, tra singoli cittadini, associazioni ambientaliste e Comune di Falconara hanno presentato richiesta per costituirsi parte civile contro la società petrolifera. Lo hanno fatto questa mattina davanti alla gup Francesca De Palma. Le indagini sull’inchiesta erano state chiuse a luglio 2022. La cisterna tk61 provocò una serie di cattivi odori avvertiti a Falconara e d’intorni nel 2018. Il tetto galleggiante della cisterna si era inclinato durante una operazione di bonifica ed era fuoriuscita una nuvola di gas percepita nell’aria dalla popolazione. Tra le 18 persone fisiche indagate, che rischiano un rinvio a giudizio, ci sono l’ex dirigente Arpam Giancarlo Marchetti e l’amministratore delegato di Api Giancarlo Cogliati. La Procura, con il pm Irene Bilotta, ha già chiesto il processo per tutti.

A Marchetti, difeso dall’avvocato Marina Magistrelli, e che oggi ha avanzo la richiesta di procedere con l’abbreviato, la pm contesta i reati (alcuni in concorso) di abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio e istigazione alla corruzione. Per l’accusa avrebbe cercato in qualche modo di favorire la raffineria, preannunciando l'imminente ispezione dei tecnici all'interno dello stabilimento. Tutte accuse da dimostrare e rigettate dall’indagato. L’udienza è stata aggiornata all’8 marzo per l’ammissione o meno delle parti civili. Le associazioni ambientaliste che hanno fatto richiesta di costituirsi parte civile sono Onda Verde, Legambiente, Falkatraz, Italia Nostra e Wwf. Per il Comune oggi c’era la sindaca Stefania Signorini. Né il ministero dell’Ambiente né la Regione invece si sono presentati per una eventuale loro costituzione. Questo ha creato disappunto tra gli avvocati delle associazioni.