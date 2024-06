Ucciso al cuore da una fiocina, la Procura chiede il processo per l’aggressore: è omicidio volontario

ANCONA - Dopo la chiusura delle indagini la Procura ha chiesto il processo per l'algerino Fatah Mellou, 28 anni, accusato di aver ucciso un 23enne albanese, Klajdi Bitri, con un fucile da sub. È accusato di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi. La tragedia risale al pomeriggio del 27 agosto scorso, in via Cilea, a Sirolo. Si era consumata dopo un litigio stradale, per un ingorgo alla rotatoria che ha bloccato il traffico. Il pm Marco Pucilli ha chiesto il rinvio a giudizio per Mellou ed è stata fissata l'udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini per il prossimo 11 giugno. L'indagato, difeso dall'avvocato Davide Mengarelli, è ora ad un passo dal processo. Ad aprile, con la chiusura delle indagini, c’era stato il deposito dell'autopsia fatta dal medico legale Loredana Buscemi incaricata dal pubblico ministero. Dall'accertamento autoptico era emerso che la fiocina che ha ucciso sul posto il 23enne non era stata solo impugnata tipo spada dall'algerino ma avrebbe scoccato anche il colpo facendo partire in direzione della vittima il tridente già caricato sull'arma subacquea che teneva in auto. Un fucile ad elastico.

L'algerino si trova ancora in carcere. Quel pomeriggio si trovava con la fidanzata e lungo la strada, una via centrale della località balneare, si era creato un ingorgo di auto e c'era stato un battibecco tra la vittima, un gruppo di amici e parenti con cui l'abanese si trova di rientro dal mare e il 28enne. L'algerino, al culmine del diverbio, fatto di spinte e insulti, era tornato verso l'auto per prendere la fiocina avvicinandosi all'albanese colpendolo. Poi era risalito sulla vettura e se ne era andato. Dopo molte ore, ricercato dalle forze dell'ordine, era stato arrestato dai carabinieri a Falconara, dove si era recato al mare per pescare. Disse che non si era reso conto di aver ucciso il ragazzo. I momenti dell’arresto erano stati ripresi da un residente e le immagini avevano fatto il giro del web. I familiari della vittima sono rappresentati dall'avvocato Marina Magistrelli.