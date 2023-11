Uccelli stipati in 13 gabbie, tre muoiono in condizioni di disagio. Trasportatore a processo

ANCONA - Quando la guardia di finanza lo ha fermato per un controllo tre erano già morti, gli altri, quasi 200 esemplari, erano stipati in 13 gabbie. Così un autotrasportatore teneva uccellini, molti di specie protette. Il camionista, un toscano di 57 anni, è finito a processo per maltrattamento di animali e violazione della legge che tutela la fauna selvatica nel territorio nazionale e internazionale. Ieri mattina, in tribunale, si è costituito parte civile nel processo il Wwf con l’avvocato Tommaso Rossi. I primi testimoni saranno sentiti dal giudice Lamberto Giusti a gennaio. Il controllo risale all’8 maggio del 2019. I finanzieri hanno fermato il camionista a bordo di un furgone Renautl Kangoo. In 13 gabbie c’erano quasi 200 volatili di piccola taglia, molti appartenenti a specie protette e non commercializzabili. Alla richiesta di esibire le carte relative al trasporto che stava effettuando il camionista non era risultato in regola con le autorizzazioni. Non c’era la documentazione attestante la legale acquisizione e detenzione degli uccellini.

I volatili per giunta mostravano segni di sofferenza nel viaggio affrontato sino ad Ancona, non in linea con le loro caratteristiche etologiche. Tra le specie protette spiccavano l’ortolano grigio, una specie di cardellini, i verzellini e gli usignoli. Di cardellini il 57enne ne aveva 98. Nel controllo effettuato sono spuntati anche tre uccellini morti, tre verzellini, spirati probabilmente per le cattive condizioni del viaggio. I volatili vennero tutti sequestrati e il conducente denunciato a piede libero.