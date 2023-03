Guida troppo "sportiva" in pieno centro abitato: denuncia e ritiro della patente

BELVEDERE OSTRENSE - Fermato dai carabinieri viene trovato positivo all’alcol: multa e patente ritirata ad un 30enne di Senigallia che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È successo nella notte. I militari hanno visto l'uomo in auto, che procedeva con una guida troppo sportiva. Il 30enne si trovava nel centro abitato. Quando è stato fermato era in evidente stato di alterazione ed è stato sottoposto a test con etilometro, che ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolico di 1,68 grammi litro, due volte sopra il limite consentito. Oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente.

Sempre ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato alla prefettura di Pesaro due persone come assuntori di stupefacente. Si tratta di una coppia residente a Marotta, un 42enne e una 40enne, che a seguito di perquisizione eseguita nella loro abitazione sono stati trovati in possesso di una dose di eroina. Il controllo è stato effettuato nell’ambito dei periodici servizi antidroga effettuati dai carabinieri dalla Compagnia di Senigallia.