«Hanno investito un ragazzo. Non si muove», ma era un 30enne ubriaco che dormiva in strada

ANCONA - Talmente ubriaco da stendersi in mezzo alla strada e dormire tra le auto in sosta. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri in via Vallemiano, ad Ancona. A dare l'allarme alcuni automobilisti che pensavano ad un incidente: «C'è una persona incosciente a terra, probabilmente è stata investita». Ad intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale.

Una volta sul posto i soccorritori hanno realizzato che non si trattava di un incidente bensì di un 30enne straniero, in Italia come richiedente asilo, che aveva bevuto così tanto da coricarsi in strada e mettersi a riposare. Il giovane è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Una volta sul posto il 30enne ha iniziato ad aggredire i presenti ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportarlo alla calma.