«L'hanno investito», anzi no. «Si è sentito male»: ma l'ubriaco si sveglia e scappa via

ANCONA - Caduto in casa, ha difficoltà a rialzarsi: per entrare e soccorrerlo c'è bisogno dei vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nell'appartamento ai quartieri nuovi passando dalla finestra e hanno consentito l'ingresso della Croce Gialla e del 118. L'uomo è stato portato a Torrette con un codice di media gravità. E' successo nelle scorse ore.

Un secondo intervento da parte del 118 è avvenuto in via Giordano Bruno. Diverse chiamate di soccorso parlavano di una persona investita, altre di un malore. Si è trattato, invece, di un ubriaco che dormiva nei pressi di una pensilina. Quando i volontari della Croce Gialla lo hanno svegliato, è scappato via verso la stazione.