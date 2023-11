Si beve una bottiglia intera di anice e si "diverte" danneggiando le auto in sosta

ANCONA - Quando i soccorritori sono arrivati in via Gervasoni lo hanno trovato che danneggiava le auto in sosta. Lui, un pakistano di 20 anni, poco prima si era scolato una bottiglia intera di anice e, come è logico che sia, era completamente ubriaco.E' successo nella serata di ieri (venerdì).

Il giovane è stato trovato nel parcheggio sotto alla Questura e poi caricato in ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna degli automobilisti è stato fermato prima che potesse danneggiare seriamente altri veicoli.