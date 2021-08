Ubriaco alla guida in via Flaminia, scatta il ritiro della patente e la denuncia

Viaggia ubriaco lungo via Flaminia e viene sottoposto a test alcolemico da parte dei carabinieri. E' successo questa notte e l'automobilista, un ragazzo di 28enne, è stato denunciato.

Il controllo è avvenuto poco la mezzanotte quando il giovane si trovava a bordo della sua vettura lungo via Flaminia. I militari hanno subito notato l'alterazione dovuta all'alcol e per questo lo hanno sottoposto ad etilometro. Il test ha segnalato come il tasso alcolemico fosse di circa 3 volte superiore al limite consentito. Per questo il giovane è stato denunciato e la patente ritirata.