Collassa in piazza dopo aver bevuto troppo, soccorsa nella notte una 46enne

ANCONA - Una donna di 46 anni è stata soccorsa questa notte dopo essere collassata tra via Carducci e piazza Roma. La 46enne avrebbe abusato con l'alcol tanto da non reggersi più in piedi e perdere i sensi. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e caricata in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Non è in pericolo di vita.