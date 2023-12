Spacca bottiglie e i vetri del palazzo in piena notte

ANCONA - Ubriaco alle 21,30, spacca i vetri del condominio e rompe bottiglie. Soccorsi ieri sera per un 50enne di origini straniere in via Raffaello Sanzio. Sul posto due pattuglie della polizia, la Croce Gialla e l'automedica del 118. E' stato portato a Torrette per accertamenti. Per calmarlo, i soccorritori hanno impiegato circa un'ora.