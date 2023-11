"Colleziona" talmente birre da svenire a bordo dell'autobus, l'autista lo vede privo di sensi e allerta i soccorritori

ANCONA - Aveva bevuto talmente tante birre da svenire mentre viaggiava a bordo di un mezzo di Conerobus. E' quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì in via Giordano Bruno. A dare l'allarme è stato l'autista del mezzo che ha notato il giovane, un somalo di 20 anni, privo di sensi a testa in giù. Non vedendolo muoversi il dipendente di Conerobus ha accostato il mezzo in attesa dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono saliti a bordo del mezzo e lo hanno girato per capire cosa avesse. Sotto i vestiti il ragazzo aveva le bottiglie di birra appena bevute. I sanitari lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.