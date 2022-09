Talmente ubriaco da svenire nel supermercato, poi si riprende e insulta operatori del 118 e poliziotti

ANCONA - Beve talmente tanto da rischiare di perdere i sensi. Protagonista della vicenda, avvenuta nella serata di ieri, un 41enne italiano.

I poliziotti sono intervenuti all'interno di un supermercato del Piano, trovando l'uomo che stava litigando con il padre. Quest'ultimo infatti stava cercando di farlo calmare, visto lo stato di agitazione in cui versava suo figlio. I presenti hanno raccontato agli agenti che il 41enne era stato trovato all'interno del market disteso a terra e quasi privo di sensi. Dopo essersi ripreso l'uomo aveva iniziato ad insultare e minacciare i presenti.

I poliziotti hanno subito cercato di parlargli e riportarlo alla calma. Con loro anche gli operatori del 118 che hanno tentato di farlo salire in ambulanza e sistemarlo nel lettino. Il 41enne però ha continuato a dimenarsi nel tentativo di allontanare i presenti. Per fortuna dopo altro tempo i soccorritori sono riusciti a calmarlo ed ora l'uomo si trova in ospedale. Nelle prossime la polizia valuterà se adottare provvedimenti nei suoi confronti.