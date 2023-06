Habitué della stazione, ubriaco e molesto: non ci potrà entrare per un anno

ANCONA - Ubriaco e molesto in stazione, ma non è una novità per il 28enne somalo: sanzionato per l'ennesima volta dalla polizia ferroviaria, è scattato il provvedimento di divieto. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine. Ora, su disposizione del questore, non potrà entrare in stazione per un anno. Il provvedimento è stato notificato oggi.