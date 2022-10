Lo trovano steso in spiaggia a faccia in giù: gravissimo un 50enne

ANCONA – Era in spiaggia a Palombina, immobile. Così è stato trovato, questa mattina, un uomo di 50 anni, di nazionalità ucraina. Attorno alle 13 l'arrivo del 118 e di una ambulanza della Croce Gialla, allertati dal 112 per la presenza di una persona che non dava segni di vita. L'uomo era disteso, con la faccia in giù, rivolta sulla sabbia. Accanto è stata trovata una bottiglia da un litro di vino e da quella è stato possibile intuire che il 50enne aveva fatto un abuso di alcolici. E' stato portato in ospedale per le cure del caso. In pronto soccorso è entrato subito in sala emergenza con un codice di massima gravità.