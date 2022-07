Notte alcolica in spiaggia, talmente ubriaco che non riesce ad alzarsi: i bagnanti lo trovano nel sottopasso

ANCONA - Talmente ubriaco dopo la nottata passata in spiaggia, da non riuscire ad alzarsi in piedi. Ad accorgersi del peruviano 22enne, sdraiato nel sottopasso di Palombina, sono stati alcuni bagnanti che si stavano recando al mare.

Il ragazzo aveva trascorso una notte "alcolica" proprio sulla spiaggia al confine tra Ancona e Falconara, insieme ad alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona, che hanno portato il giovane a Torrette con un codice di media gravità.