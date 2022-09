Vestito di soli slip e ferito nell’auto. Il giorno dopo lo trovano a casa con il volto tumefatto

ANCONA I poliziotti lo hanno trovato nell’auto parcheggiata a Palombina, vestito con soli slip. Vicino alla macchina c’erano un paio di jeans e una maglietta strappata con delle chiazze di sangue. L’uomo, 30 anni, era in evidente stato di ubriachezza e la polizia è intervenuta perché alcuni, poco prima, lo avevano visto lanciare degli oggetti in strada. Era ferito alle mani e agli agenti ha raccontato, tra frasi sconnesse, di aver avuto una lite senza fornire ulteriori dettagli sulle altre persone. Sul posto è intervenuto anche il 118 e, con non poche difficoltà, l’uomo è stato portato a Torrette. Sembrava finita qui, invece no.





Il giorno successivo, i poliziotti sono intervenuti nel palazzo in cui vive lo stesso 30enne. A chiamarli è stato un condomino che aveva notato tracce di sangue nell’androne. Anche in casa i poliziotti hanno trovato tutto a soqquadro, con tracce ematiche a terra e sul mobilio. C’era anche il 30enne, con il volto tumefatto e diverse contusioni. E’ stato suo padre, intervenuto, a spiegare ciò che era accaduto. Il genitore, infatti, era andato a prendere la sera prima il figlio al pronto soccorso. Una volta rientrato a casa, il 30enne in preda a un raptus ha iniziato a distruggere suppellettili in tutte le stanze. Riguardo alle contusioni e alle ferite della sera precedente, dalle dichiarazioni è emerso che il figlio aveva avuto effettivamente una colluttazione in uno stabilimento balneare. Sul tavolo c’erano hashish e cocaina, che lo stesso 30enne ha dichiarato utilizzare per uso personale. Per lui è scattata la sanzione e il ritiro della patente di guida. I sanitari del 118, intervenuti, lo hanno medicato sul posto.