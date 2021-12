Molestie ai presenti, lesioni al poliziotto: denunciato 

SENIGALLIA - Molestie ai presenti, offese ai poliziotti e nessuna intenzione di dare alle forze dell’ordine le proprie generalità. Un agente del commissariato di Senigallia ha anche avuto bisogno delle cure mediche. Nei guai un 36enne senigalliese, che ieri pomeriggio stava creando il caos al Foro Annonario.

I poliziotti lo hanno trovato con delle bottiglie di birra in mano e senza mascherina. Difficile identificarlo sul posto, perché l’uomo opponeva resistenza. Portato in commissariato, secondo la ricostruzione della polizia, si è poi scagliato contro gli agenti minacciandoli. Il 36enne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché oltraggio e lesioni. Per lui è scattata anche la sanzione dovuta per l’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza anti-Covid.