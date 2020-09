Ubriaco cammina in mezzo alla strada ed urla frasi sconnesse, multato

Nelle ultime 24 ore i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno eseguito alcuni controlli per contrastare l’abuso di bevande alcoliche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica mattina, poco dopo le 07:00, i militari sono intervenuti in una via adiacente all’ospedale di Senigallia, dove un residente aveva segnalato la presenza di un uomo ubriaco in strada, che gridava e creava disturbo. Una volta giunti sul posto i carabinieri hanno identificato un cittadino marocchino, di 42 anni, che camminava barcollando in mezzo alla strada. L’uomo era in forte stato di agitazione ed urlava frasi sconnesse. I militari a quel punto lo hanno riportato alla calma e lo hanno condotto in caserma, dove è stato sottoposto a test alcolemico, che ha evidenziato un tasso pari a 1,86 g/l. Nei suoi confronti è stata elevata una multa di 103 euro per ubriachezza.