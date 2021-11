Ubriaco prende a calci un poliziotto: arrestato un 50enne

Ubriaco dà in escandescenze e aggredisce i poliziotti. La polizia arresta un 50enne di origine straniera per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'episodio si è verificato ieri, mercoledì 10 novembre a Senigallia.

Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato l'uomo nella zona dei giardini di viale dei Pini che, parlando al telefono, gridava e insultava l'interlocutore. Immediatamente gli equipaggi del Commissariato di Senigallia si sono recati sul posto ai giardini e lo hanno trovato mentre discuteva e si muoveva con fare incerto. Il soggetto, senza fissa dimora in Italia, era già noto ai poliziotti poiché anche nei scorsi giorni, per i suoi comportamenti aggressivi, si erano resi necessari diversi interventi che avevano condotto poi alla denuncia del soggetto all’autorità giudiziaria e all’emissione del provvedimento di divieto di ritorno emesso dal Questore di Ancona.

L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fermato dai poliziotti ma, alla loro vista, ha iniziato ad inveire e a scalciare contro di loro colpendone uno. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in commissariato dove è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché per le lesioni procurate ad un agente. Nel momento in cui gli agenti si avvicinavano, l’uomo cominciava a scalciare contro i poliziotti, colpendo uno di essi. Questi riuscivano comunque a bloccarlo ed a condurlo in Commissariato ove veniva dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché per le lesioni procurate ad un agente.

L’uomo, inoltre, risultava essere destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna che lo aveva denunciato per reati di lesioni e atti persecutori; reati per i quali il gip del Tribunale di Ancona aveva emesso, qualche giorno fa, il provvedimento cui gli agenti provvedevano a dare esecuzione.