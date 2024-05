Fermano le auto per picchiarsi, uno era ubriaco: denunciato per guida in stato di ebrezza

ANCONA - Erano entrambi in auto quando si sono incrociati in via Palestro. Tra loro c'erano ruggini pregresse, legate ad una donna che si contendevano, e d'istinto hanno fermato il mezzo sulla strada e sono scesi per affrontarsi. Prima si sono insultati poi si sono presi a pugni e calci. E' successo poco dopo mezzanotte. In quel momento passava una pattuglia della polizia che ha visto i due uomini, di 40 anni, stranieri, che se le davano di santa ragione. I poliziotti sono intervenuti separandoli. Uno aveva un forte odore di alcol. E' stato sottoposto al test ed è risultato ubriaco perché aveva quasi 1 grammo/litro (il minimo è 0,5). E' stato portato in questura e denunciato per guida in stato di ebrezza. La sua vettura è stata sequestrata.