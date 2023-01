Alza troppo il gomito e molesta i clienti del bar, deve intervenire la polizia: multato un 28enne

ANCONA – Infastidiva i clienti del bar dopo aver alzato troppo il gomito. Multato dalla polizia un ubriaco molesto. L'intervento è di questa mattina, vicino all'ingresso del porto. Una pattuglia delle volanti è intervenuta sul posto dove era stata segnalata la presenza di un uomo su di giri. I poliziotti sono stati avvicinati dai colleghi della polizia di Frontiera, che avevano notato fra le auto in sosta, davanti al bar in questione, un uomo corrispondente alla descrizione ricevuta poco prima. Gli agenti lo hanno intercettato e fermato. Era un cittadino somalo di 28 anni già noto alle forze dell'ordine. Era in stato confusionale e aveva un odore vinoso, per nulla collaborativo con i poliziotti. Il somalo è stato portato in questura dove gli è stata contestata la violazione per ubriachezza.