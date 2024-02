La polizia lo trova riverso a terra in stazione, lui si alza e cerca di picchiare gli agenti

ANCONA - Dà in escandescenze alla stazione, foglio di via obbligatorio per un ucraino di 45 anni. I poliziotti lo avevano visto riverso a terra e, chiedendo aiuto, hanno ricevuto una risposta aggressiva. L'uomo aveva cercato più volte di aggredirli, oltre a sbattere i pugni sulla porta della biglietteria. Sul posto è intervenuto il 118, il 45enne è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Per 3 anni non potrà tornare ad Ancona.