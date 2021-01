Litiga con la compagna e fugge ubriaco in auto, patente ritirata e mezzo sequestrato

ANCONA - Poco prima aveva litigato con la compagnia e disperato, oltre che completamente ubriaco, si era messo in auto viaggiando verso piazza Ugo Bassi e minacciando con frasi sconnesse di "farla finita". A fermarlo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ancona, che l'hanno intercettato mentre si trovava ancora all'interno del suo mezzo.

Sottoposto a test alcolemico, l'uomo, classe '63 di origini francesi ma residente ad Ancona, ha subito mostrato i sintomi dell'ubriachezza. Il test ha accertato il tutto mostrando un tasso di 1,93 (circa quattro volte in più del limite consentito). A quel punto i militari hanno allertato un mezzo del 118 per il successivo trasporto in ospedale, dove l'uomo è stato riportato alla calma e dove ha atteso l'arrivo della sua compagna. Per fortuna hanno fatto pace e lei lo ha accompagnato nel loro appartamento. Un lieto fine a metà visto che nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo.