«C'è un ubriaco che ci sta molestando», arriva la polizia in piazza Roma: 30enne nei guai

ANCONA – Ubriaco fino al punto di non reggersi nemmeno in piedi. Lo ha trovato la polizia, sabato sera, in piazza Roma, dopo una segnalazione di molestie ai passanti. Gli agenti lo hanno fermato e subito si sono accorti che aveva un alito vinoso, l'equilibrio precario e difficoltà di deambulazione. Alcuni passanti avevano riferito poco prima di essere stati molestati dall’uomo, e considerato il suo stato psicofisico e l’atteggiamento reticente, al fine di salvaguardare l’incolumità dello stesso e quella altrui, è stato invitato a salire sull’ambulanza per le cure del caso. L'invito è stato accolto solo dopo diversi tentativi. Il 30enne aveva a suo carico diversi precedenti per reati contro la persona e gli è stata contestata la sanzione prevista per l’ubriachezza in luogo

pubblico.