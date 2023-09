Ubriaco perso si mette a dormire sulla strada, con la bottiglia di birra in mano: multato

ANCONA - Ubriacarsi fino ad addormentarsi, con la bottiglia di birra ancora in mano. Così è stato trovato un peruviano di 36 anni, ieri, al Piano. Al 112 era arrivata una richiesta per un uomo sdraiato in strada. Una pattuglia è andata sul posto trovando subito riscontro. L’uomo dormiva beatamente ma la sua presenza era pericolosa per il passaggio delle auto. È stato identificato e dopo gli accertamenti è risultato un soggetto già noto alle forze dell’ordine per rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza.

Gli agenti, prima di riprendere il servizio, si sono accertati che il peruviano fosse in grado di intraprendere la via di casa come poi ha fatto. È stato sanzionato per ubriachezza. Nell'ambito del servizio di controllo del territorio, le Volanti hanno identificato 89 persone e controllato 34 veicoli.