L’intensa serata di un giovane ubriaco: due volte all’ospedale dopo la fuga

Serata molto intensa per un giovanissimo diciannovenne di nazionalità rumena trasportato per ben due volte all’ospedale dopo la prima fuga per sottrarsi alle attenzioni dei medici.

Dapprima, entrato in un condominio della zona del Piano, visibilmente ubriaco è inciampato su una rampa di scale andando ad urtare una porta. La famiglia all’interno, preoccupata, ha allertato i sanitari che lo hanno trasportato a Torrette. Dall’ospedale, dopo essere scappato, è stato notato – per via della camminata in mezzo alla strada e alcune strane posture - da una signora sulla strada che congiunge Torrette a Posatora che a sua volta si è rivolte alle autorità. In seguito ad un secondo tentativo di fuga, il giovane è stato prelevato dagli agenti di Polizia e ricondotto nuovamente all’Ospedale.