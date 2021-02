Ubriaco, insulta e aggredisce i carabinieri: arrestato all'ospedale

Ubriaco, prima dà in escandescenza al pronto soccorso, poi aggredisce i carabinieri che cercano di fermarlo e infine prova a scappare. Arrestato ieri sera un uomo di 30 anni di origine albanese. Questa mattina si è tenuta l'udenza per direttissima e il giudice ha convalidato l'arresto a 8 mesi, pena sospesa, con divieto di dimora all'interno della provincia di Ancona. Per lui è scattata anche la multa per ubriachezza molesta e per aver violato le normative anti Covid, trovandosi fuori dalla sua città di residenza senza un giustificato motivo. E' stato quindi rimesso in libertà.

Stando a quanto emerso il 30enne, residente a Marotta, era finito all'ospedale regionale di Torrette per via del suo forte stato di agitazione dovuto all'abuso di alcool. Dopo aver raggiunto l'ingresso dell'ospedale ha iniziato a insultare le persone in sala d'attesa. Così sono intervenuti i militari per calmarlo ma, quando l'uomo ha visto le divise, ha iniziato a minacciarli con frasi del tipo: "Vi ammazzo tutti" e "lasciatemi stare". Poi ha sputato ad uno di loro prima di tentare la fuga. Nel tentativo di divincolarsi, inoltre, ha ferito un militare che si è procurato una lieve lesione alla mano sinistra. Alla fine, però, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. A causa della forte ubriachezza il 30enne ieri sera è stato ricoverato al pronto soccorso di Ancona e piantonato dalle forze dell'ordine.