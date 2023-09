Ubriaco e in mutande, spacca i vetri di un liceo e ruba una bici: «Voglio tornare a Jesi»

JESI - Ubriaco, in mutande, rompe i vetri di una scuola a Fano e tenta di tornare a Jesi con una bici rubata. L'uomo, 28enne di origine moldava ma residente in Vallesina, è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 2 e il 3 settembre. Ha patteggiato la pena di 6 mesi. Secondo quanto ricostruito, è arrivato a Fano in treno da Ancona, dove lavorava.