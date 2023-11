Ubriaco e molesto in pieno giorno nei pressi della stazione: foglio di via per un trentenne

ANCONA – E’ stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria, in evidente stato di ubriachezza molesta, senza possibilità di risalire alla documentazione personale, ed una volta effettuati gli accertamenti presso l’Ufficio immigrazione della Questura, gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio. Non potrà pertanto più accedere nel territorio del capoluogo marchigiano per i prossimi tre anni un cittadino ucraino di trent’anni, da tempo presente in Italia, per cui non esistevano motivazioni né familiari, né lavorative, a giustificare la sua presenza in città.

Per l’uomo, con molti precedenti a carico e residente fuori regione, e con un Daspo urbano emesso anche dal Questore di Bologna, è così scattata la misura restrittiva in quanto identificato come soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Polizia di Ancona ha così intimato al soggetto di fare ritorno al proprio luogo di residenza, diffidandolo dal ritornare nel territorio del capoluogo per i prossimi tre anni: una misura volta a garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, da ottenere intensificando l’attività di controllo del territorio. Qualora non venisse rispettato tale divieto, per l’uomo scatterà la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.