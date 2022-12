Molesta i clienti di un bar, poi insulta e minaccia i poliziotti: per un 59enne denuncia e multa

ANCONA - Nel giorno di Natale entra in un negozio di via Giordano Bruno ed inizia a molestare i presenti. Sul posto deve intervenire la polizia e l'uomo viene denunciato.

Il fatto

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Giordano Bruno, allertati da un dipendente di un negozio della zona. Una volta sul posto i poliziotti hanno notato un cliente fermo davanti al bancone che disturbava e chiedeva ulteriori bevande alcoliche nonostante il suo stato psicofisico alterato.

Una volta accompagnato fuori, l’uomo ha mostrato tutta la sua insofferenza rifiutando di fornire un valido documento di identità e di declinare le proprie generalità. Poi ha dato in escandescenza cercando di colpire gli agenti ed insultarli. Portato in questura l'uomo, 59 anni originario della Romania, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Inoltre per lui è scattata la multa per ubriachezza. Dopo poche ore gli agenti sono stati allertati perchè lo stesso uomo era tornato a molestare i passanti. A quel punto la polizia ha richiesto l'intervento del personale medico ed il 59enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette per degli accertamenti.